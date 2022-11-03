Казанские власти утвердили размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Они вступят в силу с начала следующего года.

Например, размер платы за присмотр и уход за воспитанниками в группах общеразвивающей и комбинированной направленности муниципальных детских садов составит 899 рублей в месяц за ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет при трехчасовом рабочем дне пять дней в неделю. Если же в семье три и больше детей, то платить надо 450 рублей.

скриншот постановления

Также власти Казани установили размер родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья:

скриншот постановления

Также казанский исполком утвердил нормативы финансирования деятельности дошкольных образовательных учреждений на следующий год. В документе прописаны и нормативы расходов на продукты питания в детских садах.



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Татьяна Демина