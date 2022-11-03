Власти Казани утвердили нормативы финансирования деятельности детсадов в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил нормативы финансирования деятельности дошкольных образовательных учреждений. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.

Так, например, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в группах общеразвивающей направленности без учета расходов на продукты питания составит 13 130 рублей на ребенка в возрасте от 3 месяцев до 3 лет при трехчасовой работе детсада пять дней в неделю. Для детей старше 3 лет — 10 850 рублей.

Скриншот постановления

Постановлением также закреплены нормативы затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в группах комбинированной направленности без учета расходов на продукты питания:

Скриншот постановления

Также исполком Казани утвердил нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в группах компенсирующей направленности без учета расходов на продукты питания. Речь идет о детях с частичной потерей зрения, с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, с туберкулезной интоксикацией, а также о часто болеющих и детях со сложными дефектами:

Скриншот постановления

В документе также прописаны нормативы расходов на продукты питания в детских садах. Например, для ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеразвивающих группах при 5—6-часовом рабочем дне учреждения норматив установлен в 69,78 рубля.

Скриншот постановления

В сентябре Кабмин Татарстана утвердил максимальные размеры платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.

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Татьяна Демина