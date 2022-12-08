СМИ: в случае блэкаута на Украине ТВ, радио и связь будут работать еще три дня

При полном блэкауте (полном отключении электроэнергии) на Украине телевидение и радио должны будут работать еще минимум в течение трех дней. Мобильные операторы также обязаны сохранять связь в течение этого времени, передает «РИА Новости», ссылаясь на издание «Украинская правда».



— На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон — также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива, — приводит издание слова главы госспецсвязи Юрия Щиголя.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Российские войска начали наносить ракетные удары через 2 дня после теракта на Крымском мосту. Воздушная тревога в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях объявляется регулярно. Удары наносятся по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины.

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Илина Хакимова