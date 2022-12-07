СИБУР отметил Международный день борьбы с коррупцией квиз-игрой

Фото: Динар Фатыхов

В центральном офисе СИБУР-РТ состоялся интеллектуальный квиз, посвященный теме борьбы с коррупцией.

— Примерно 10 лет назад в СИБУРе появился новый кодекс этики, в котором впервые были провозглашены принципы недопустимости конфликта интересов. На каждом предприятии появились комиссии по этике и дисциплине, генеральные директора предприятий стали их председателями. Мы начинали с нескольких сотрудников. Сейчас это десятки коллег, которые выполняют наряду с основной работой роль амбассадоров комплаенс. Когда мы создали объединенную компанию в Татарстане, эту практику начали применять и здесь. Удивились с каким воодушевлением и энергией это было принято. В Татарстане мы чувствуем большую поддержку органов власти. Надеемся, что СИБУР-РТ будет выступать площадкой обмена лучшими практиками. И нам удастся эти лучшие практики распространить, в том числе в Республике Татарстан с участием наших партнеров и коллег, — подчеркнул, открывая мероприятие, генеральный директор СИБУР-РТ Алексей Никифоров.

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Заинтересованность Республики Татарстан комплаенс-практиками отметила и Вероника Киселева, комплаенс-менеджер СИБУРа.

— После объединения прошел год, предприятия Татарстана и в целом республика показывают заинтересованность в данном направлении. В этом году мы даже запустили в КНИТУ курс по комплаенсу, где молодежь республики может получать профессиональные знания в области комплаенса, — добавила она.

Квиз поддержали не только предприятия СИБУРа в Татарстане: «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», но и команды из государственного и муниципального секторов республики.

— Мы очень рады, что нас сюда пригласили. Это мероприятие, действительно, важно, потому что антикоррупционная деятельность является одним из главных направлений развития госслужбы, в том числе и в молодежном правительстве у нас есть антикоррупционная составляющая. В ближайшее время мы планируем провести республиканский форум молодых госслужащих, где так же будет поднят этот вопрос, — рассказала участница форума, председатель молодежного правительства Елена Багаева.

По результатам игры абсолютным победителем и обладателем первого места стала команда «Нижнекамскнефтехима».

Радифа Мингалева