В России замедлилась годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Инфляция в России замедлилась до 12,04% с 12,3% неделей ранее в годовом выражении на 28 ноября, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».



С 22 по 28 ноября 2022 года инфляция составила 0,19%. Рост цен на продовольственные товары ускорился до 0,21% за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,85%).

На продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, дефляция продолжилась (-0,09%). Замедлился рост цен на непродовольственные товары до 0,05% при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. На туристические и регулируемые услуги рост цен ускорился (0,54%) за счет увеличения цен на авиабилеты.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19% с 0,11% неделей ранее. С начала года по 28 ноября потребительские цены выросли на 11,07%.



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Маргарита Головатенко