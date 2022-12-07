Казань стала популярным городом для зимних путешествий

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал Казань в числе самых популярных городов страны для путешествий в зимний период. Помимо столицы Татарстана в список востребованных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград.

— Внутренний туристический поток в зимний период с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне, — заявил Дмитрий Чернышенко.

Также он попросил ответственных лиц взять на особый контроль безопасность пребывания гостей и проведение массовых новогодних мероприятий в преддверии праздника.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце ноября Дмитрий Чернышенко приезжал в Татарстан и обсуждал с Рустамом Миннихановым развитие туристической инфраструктуры в республике. Он упомянул, что перед субъектами стоит задача по развитию круизного туризма. Для этого необходимо сделать такой отдых доступнее.

Напомним, спрос на новогодний отдых в Казани вырос почти на треть. Отдохнуть в Казани в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января — хотят на 28% больше туристов, чем в аналогичный период годом ранее.



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Айрат Назипов