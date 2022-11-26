В Татарстане обсудили развитие туристической инфраструктуры

Татарстан принимает активное участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании по развитию туристической отрасли в регионе. Совещание провел заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.



На совещании обсудили развитие туристической инфраструктуры республики и выполнение поручений президента России Владимира Путина по развитию речного и круизного туризма, а также созданию национального туристического маршрута «Великий Волжский путь».

Чернышенко упомянул, что перед субъектами стоит задача по развитию круизного туризма. Для этого необходимо сделать этот вид отдыха доступнее:

— Для этого должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023—2025 годы. Она стимулирует развитие внутреннего туризма, даст серьезный рост турпотока в субъектах, расположенных вдоль наших основных речных артерий. Знаю, что губернаторы регионов крайне заинтересованы в этом, в частности в Приволжском федеральном округе уже активно идет работа по реализации межрегионального проекта «Великий Волжский путь», — сказал он.

Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер поручил Минтрансу до 1 марта следующего года совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами разработать такую программу и представить ее в Кабмин.

Чернышенко поблагодарил Минниханова за активное участие в мероприятиях нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Согласно экспертным оценкам, работа субъекта — пример для многих регионов.

Президент Татарстана подчеркнул, что сфера туризма в Татарстане показывает уверенный рост по многим показателям:

— За 9 месяцев текущего года наблюдается устойчивый рост туристического потока на 11% по отношению к 2021 году. Загрузка отелей за этот период в среднем составила 73%.

В работе приняли участие генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, представители Минэкономразвития, Минфина, Минстроя, Минтранса, Росморречфлота, Минпромторга, Минобрнауки и профильных региональных министерств и ведомств.

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Маргарита Головатенко