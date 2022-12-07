Спрос на новогодний отдых в Казани вырос почти на треть
Отдохнуть в Казани в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января — хотят на 28% больше туристов, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
В списке наиболее популярных направлений для путешествия в новогодние выходные столица Татарстан оказалась на 6-м месте. Год назад она занимала 8-ю строчку.
Средняя стоимость билета на самолет в Казань — 8,7 тысячи. На поезде путешествовать дешевле — 2,7 тысячи.
Однако за год доля бронирований билетов на поезд в столицу Татарстан сократилась на 13%. В рейтинге популярных направлений для путешествия на поезде в новогодние выходные Казань оказалась на 8-м месте.
Отели в Татарстане стали тоже популярнее, чем раньше. Средняя стоимость одного дня в гостинице на праздничные каникулы составляет 8,6 тысячи рублей.
Наиболее востребованными стали четырехзвездочные отели. На них пришлось 36% бронирований.
В Ассоциации туроператоров России сообщали, что спрос на отдых в Казани на Новый год снижается. Они связали это с подорожанием туров на 20—30% по сравнению с прошлым годом.
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