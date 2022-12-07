Рентгенхирург Андрей Терегулов: «1 700 человек ежегодно становятся инвалидами. Мы хотим изменить этот тренд»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2023 году хотят создать Центр сохранения стопы. Такую идею озвучили врачи на круглом столе. Идея в том, чтобы снизить смертность после ампутаций нижних конечностей в республике. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

— Мы пригласили в качестве экспертов коллег из других регионов России. В больницах этих регионов получилось организовать локальные центры по сохранению стопы. Сообщество ангиохирургов Татарстана планирует создать Центр сохранения конечности, который будет охватывать всю республику. Такого масштаба центров в России пока не существует, — объяснил главный внештатный рентгенхирург Минздрава РТ Андрей Терегулов.

Фото: пресс-служба РКБ

По словам эксперта, только за год в Татарстане ампутируют более 1 700 конечностей. Как правило, не проводится должная диагностика в поликлиниках либо сами пациенты вовремя не обращаются к медикам за помощью.

— Это значит, что 1 700 человек ежегодно становятся инвалидами. Мы хотим изменить этот тренд. И наш лозунг — «Татарстан без ампутаций», — добавил Терегулов.

Напомним, в середине ноября врачи Главного клинического военного госпиталя им. Бурденко разработали и внедрили метод 3D-моделирования имплантатов для полного восстановления конечности. Он может быть применим в случае тяжелых минно-взрывных ранений или ожогов.

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Айрат Назипов