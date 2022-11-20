Врачи ГВКГ им. Бурденко впервые внедрили способ 3D-моделирования имплантатов для восстановления конечностей

Впервые в медицинской практике врачи Главного клинического военного госпиталя им. Бурденко (ГКВГ им. Бурденко) разработали и внедрили метод 3D-моделирования имплантатов для полного восстановления конечности. Он может быть применим в случае тяжелых минно-взрывных ранений или ожогов. Об этом рассказало Министерство обороны России.

— Новая разработка военных медиков госпиталя им. Бурденко позволит создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего, — поделились в ведомстве.

Имплантат устанавливается в область травмы, затем заполняется элементами костных тканей. Они специально выращиваются с использованием стволовых клеток пациента с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов из тела самого пострадавшего.

Ранее подобные травмы часто приводили к ампутации конечностей. Реабилитация пациентов занимала несколько лет, при этом некоторые из пациентов так и не смогли восстановить полноценное функционирование поврежденных конечностей.

— Разработанный военными медиками способ является уникальным. Таких операций в мире при огнестрельных ранениях не делает никто, кроме специалистов Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Сейчас огнестрельные ранения конечностей являются настолько тяжелыми, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань в месте попадания пуль или осколков. В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом «футляре» из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент, — рассказал заместитель начальника ГВКГ им. Бурденко по научно-исследовательской работе, заместитель главного травматолога Минобороны России Леонид Брижань.

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Артем Гафаров