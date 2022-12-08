Психиатр причислил бассейны и солярии к эффективным методам борьбы с зимней депрессией

Солярий, бассейн или занятия фитнесом — хороший метод при борьбе с депрессией и плохим настроением в зимний период. Об этом рассказал врач-психиатр АО «Медицина» Владимир Скавыш, передает DailyMoscow.

По словам эксперта, чаще всего с депрессией сталкиваются жители регионов с преимущественно пасмурной погодой. Помочь при таком диагнозе может только врач. Однако некоторые занятия, как, например, поход в бассейн или солярий, способны немного улучшить состояние.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это тоже способствует активированию выработки медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе (ЦНС). Движение — это жизнь, движение белковых молекул, — отметил Скавыш.

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Елизавета Пуншева