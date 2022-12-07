Ветераны сборной Татарстана и молодежная «КОС-Синтез» встретятся в товарищеском матче в Казани 8 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 8 декабря состоится товарищеский матч по водному поло с участием ветеранов сборной Татарстана и молодежной команды «КОС-Синтез».



За ветеранов выступят именитые воспитанники татарстанской школы водного поло. Они поддерживают навыки и форму и выступают за любительские команды различных возрастных групп.

В их числе — самый титулованный ватерполист Татарстана, заслуженный мастер спорта, президент СК «Синтез», руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров. В качестве наставника в этом матче сборную возглавит его первый тренер, заслуженный тренер России — Вячеслав Горюнов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«КОС-Синтез» под руководством МСМК Артура Фатахутдинова представит экспериментальный состав, укомплектованный из молодых ватерполистов дубля, а еще воспитанников СДЮСШОР по водному поло Казани.

Поединок состоится в плавательном бассейне «Оргсинтез» в 18.00, вход бесплатный.

Заключительные матчи ватерпольного чемпионата России в 2022 году одновременно стали первым туром второго круга. «КОС-Синтез» одержал две победы над подмосковным «Штурмом-2002», а вторая команда Казани неожиданно поиграла на нервах у волгоградского «Спартака». Приятным подарком к Новому году стали медали дебютанта СК ВВС «Синтез» Николая Зуева по итогам чемпионата России по плаванию на коротких дистанциях, о чем рассказывает спортивная редакция «Реального времени».

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Маргарита Головатенко