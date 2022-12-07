Ночью в Татарстане похолодает до -28 градусов
В ночь на четверг, 8 декабря, в Татарстане местами может похолодать до -25—28°С. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
В Казани ночью похолодает до -16—18 градусов, а при прояснениях — до -21 градуса. Днем прогнозируется от -11 до -13°С.
В ГУ МЧС России по Татарстану рекомендуют воздержаться от долгих прогулок на природе, одеваться по погоде и не выходить на улицу в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилистам советуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и избегать внезапных торможений.
В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.
Напомним, синоптики прогнозируют потепление к концу недели. По их информации, к субботе, 10 декабря, ночные температуры повысятся до -7—12 градусов, а дневные составят от -4 до -9°С.
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