Ночью в Татарстане похолодает до -28 градусов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ночь на четверг, 8 декабря, в Татарстане местами может похолодать до -25—28°С. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

В Казани ночью похолодает до -16—18 градусов, а при прояснениях — до -21 градуса. Днем прогнозируется от -11 до -13°С.

В ГУ МЧС России по Татарстану рекомендуют воздержаться от долгих прогулок на природе, одеваться по погоде и не выходить на улицу в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилистам советуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и избегать внезапных торможений.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Напомним, синоптики прогнозируют потепление к концу недели. По их информации, к субботе, 10 декабря, ночные температуры повысятся до -7—12 градусов, а дневные составят от -4 до -9°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов