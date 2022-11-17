«Ак Барс» одержал победу над СКА. У Радулова первый хет-трик в Казани

«Ак Барс» обыграл СКА в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).



Третью шайбу форварда «Ак Барса» Александра Радулова засчитали после пятиминутного видеопросмотра, который инициировал тренерский штаб СКА на помеху вратарю. После этого петербуржцев наказали двумя минутами штрафа за задержку игры. Таким образом форвард «Ак Барса» оформил первый хет-трик в составе «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

Следующий матч «Ак Барса» пройдет 19 ноября с омским «Авангардом». В этот же день СКА сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

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Маргарита Головатенко