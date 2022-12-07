Новый производитель мясной продукции «Жирхан» создан в Татарстане

Созданное в июле этого года в поселке Озерный Высокогорского района ООО «Жирхан» в начале декабря подало в Федеральную службу интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака. На регистрируемом логотипе предприятия желтого цвета на фоне гор изображен силуэт воина, сидящего на коне с мечом в руке.

Как выяснило «Реальное время», основным видом деятельности ООО «Жирхан» является торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты, плюс 20 дополнительных, в том числе переработка и консервирование мяса, а также строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, производство электромонтажных работ и прочих строительно-монтажных работ. Данных о ее финансовой деятельности в специализированных ресурсах нет. В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства «Жирхан» был включен в августе 2022 года, где категория субъекта МСП обозначена как микропредприятие.

Директором и бенефициаром этой производственной фирмы является предприниматель Марат Арсланов. В прошлом он был учредителем двух предприятий — ООО «Ломбард-сервис», ликвидированного в 2012 году, которое занималось предоставлением ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, и автошколы «Авто-экстрим», которая прекратила свою деятельность 12 лет назад. Деятельность Арсланова в качестве ИП была прекращена в 2020 году.

На просьбу «Реального времени» рассказать о деятельности нового предприятия глава сельхозуправления Высокогорского управления сообщил, что не знает о существовании такой фирмы. «Реальное время» попыталось связаться с директором ООО «Жирхан» через соцсети и указанный почтовый адрес, однако Марат Арсланов не ответил на сообщения.

Сегодня в сегменте оптовой торговли мясом и мясом птицы, включая субпродукты, на территории Татарстана зарегистрировано 27 компаний, последним в перечне указано ООО «Жирхан».

Ангелина Панченко