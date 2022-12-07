В России зафиксировали 6 935 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России зарегистрировали 6 935 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 635 764 случая заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 556 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 6 794 пациента. Всего от коронавируса вылечились 21 037 111 россиян.

Умерли от COVID-19 за сутки 58 жителей России. Всего коронавирус стал причиной смерти 392 400 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина