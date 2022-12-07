Главное о коронавирусе на 7 декабря: в Китае ослабили ограничения, врач рассказала, как защититься от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане сделали 8 024 298 лабораторных тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 80 человек. Всего на 7 декабря в республике зарегистрирован 191 081 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 187 994 человека, за минувшие сутки — 64. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 28 человек.



Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 7 декабря, в республике выполнено 8 024 298 лабораторных тестов на COVID-19. За прошедшие сутки проведено 7 084 исследования. Охват тестированием на COVID-19 в Татарстане сокращается. Так, последние 7 дней он составил 180,7 исследования на 100 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru

Врач-терапевт рассказала, что для профилактики коронавируса следует регулярно проветривать помещение

За последние сутки в России выявили 6 935 случаев коронавируса, выздоровели 6 794 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 635 764, а выздоровевших — до 21 037 111. Госпитализировали за сутки 1 556 человек. Умерли за сутки 58 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 392 400 человек.

Врач-терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева рассказала, что нужно делать для профилактики коронавируса, ОРВИ и гриппа. По мнению специалиста, чтобы избежать вирусных инфекций следует регулярно проветривать помещение. Симбирцева также подчеркнула, что не менее важно пользоваться увлажнителями воздуха. Кроме этого, она обратила внимание на важность частого мытья рук с мылом. Симбирцева отметила, что данная процедура должна занимать не менее 20 секунд.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков обратил внимание на важность коллективного иммунитета в борьбе с вирусом гриппа. По мнению специалиста, за время пандемии COVID-19 иммунная система человека «забыла», как нужно вести себя с вирусом. Чумаков также предположил, что «волна, вызванная сезоном гриппа, будет более масштабная и тяжелая».

Фото: realnoevremya.ru

В Подмосковье рассмотрят вопрос о выделении дополнительных средств на лечение коронавируса. В рамках инициативы планируется направить 1,8 миллиарда рублей на реабилитацию и лечение пациентов с диагнозом COVID-19. По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, решение по данному вопросу будет принято 8 декабря.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко порекомендовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом. По его словам, сейчас данная мера особенно необходима в общественных местах. Кроме того, он посоветовал не отправлять детей с признаками ОРВИ в школу и детский сад.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что доля линий омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в стране случаев заражения за последние две недели достигла более 90%. Вместе с этим в ведомстве отметили, что 9% сиквенсов отнесено к линии BA.2, а также фиксируются единичные случаи подварианта XBB. Всего в национальную базу данных геномных последовательностей вируса на 5 декабря загружено 214 690 образцов.

Во Франции за сутки COVID-19 заразились более 100 тысяч человек

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 646 399 110 раз, 6 644 848 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 077 996). На второй строчке — Индия (44 675 172), на третьей — Франция (38 384 992), на четвертой — Германия (36 649 979), на пятой — Бразилия (35 396 191).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 082 224). За ними следуют Бразилия (690 229), Индия (530 638), Россия (384 437, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 592).



За время пандемии было сделано 13 069 102 014 инъекций вакцины против коронавируса.

Министерство здравоохранения Шри-Ланки сняло ограничения на въезд в страну, которые ранее ввели в связи с пандемией коронавируса. Помимо этого, теперь туристам, приехавшим в Шри-Ланку, больше не нужно показывать отрицательный ПЦР или антигенный тест.

Во Франции впервые с июля этого года суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом превысил 100 тысяч в сутки. Накануне агентство Le Monde зафиксировало 105 516 новых случаев заболевания. Данная статистика показала, что эти данные на 71% больше, чем две недели назад. Помимо этого в СМИ отметили, что на 14% выросло число госпитализированных в реанимационные отделения.

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Китайские медики обнаружили, что прием паксловида и молнупиравира только в 0,8-1% приводит к вирусному отскоку. Специалисты пришли к выводам, что данные препараты необходимо более широко применять для лечения коронавируса на самых первых его фазах развития.

Власти Китая ослабили профилактические меры и ограничения по коронавирусу во всей стране. Согласно обновленным правилам, зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а «по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам». Кроме того, бессимптомные носители и люди с легкой формой болезни могут выбирать между домашним и добровольным централизованным карантином.

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Британские медицинские власти одобрили применение в стране вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Разработкой лекарства занималась американская компания Pfizer совместно с германским партнером BioNTech. Специалисты отметили, что вакцина полностью подходит под стандарты качества и безопасности.

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Антон Гаврилов