Соседка живодера из Верхнеуслонского района: «До случая с расчленением был еще один»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Житель Верхнего Услона в Татарстане, который признал вину по факту убийства и расчленения собаки, издевается над животными не первый раз. Об этом «Газете.Ru» рассказала соседка мужчины.

— До случая с расчленением был еще один. Он также поймал бродячую собаку, связал ей лапы и попытался вывесить из окна второго этажа. Жильцам удалось остановить его и спасти дворняжку, — отметила она.

Женщина также добавила, мужчина проявляет жестокость только в состоянии алкогольного опьянения.

— Он, когда трезвый, то нормальный. Но по пьяни может вести себя очень агрессивно и именно в этом состоянии проявляет такую агрессию к животным. Последний случай шокировал нас всех. Расчленить собаку перед дверью квартиры, где находится твоя маленькая дочь... — объяснила соседка.



Напомним, полиция Верхнего Услона начала проверку по факту жестокого убийства животного. На месте ЧП участковый обнаружил труп животного и оперативно установил личность причастного к его смерти. Последний в ходе опроса пояснил, что, когда вечером 2 декабря заходил в подъезд, за ним следом забежала собака и напала на него. По версии мужчины, защищаясь, он ударил собаку несколько раз и она умерла.



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Елизавета Пуншева