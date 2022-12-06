«Нефтехимик» обыграл «Сочи»
ХК «Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0).
У победителей голами отметились Илья Федотов, Евгений Митякин и Сергей Купцов.
«Нефтехимик» набрал 33 очка в 38 матчах и по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Сочи» потерпел девятое поражение подряд и с 16 очками после 37 игр располагается на последней строчке Запада.
Следующую встречу нижнекамцы проведут дома с «Металлургом» 8 декабря.
4 декабря нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в игре пятиматчевой домашней серии «Локомотиву». Счет составил 1:4.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым