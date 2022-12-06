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«Нефтехимик» обыграл «Сочи»

21:47, 06.12.2022
«Нефтехимик» обыграл «Сочи»
Фото: ХК «Нефтехимик»

ХК «Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0).

У победителей голами отметились Илья Федотов, Евгений Митякин и Сергей Купцов.

«Нефтехимик» набрал 33 очка в 38 матчах и по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Сочи» потерпел девятое поражение подряд и с 16 очками после 37 игр располагается на последней строчке Запада.

Фото: ХК «Нефтехимик»

Следующую встречу нижнекамцы проведут дома с «Металлургом» 8 декабря.

4 декабря нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в игре пятиматчевой домашней серии «Локомотиву». Счет составил 1:4.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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