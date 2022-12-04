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«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву»

19:58, 04.12.2022
«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву»
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в игре пятиматчевой домашней серии «Локомотиву». Счет составил 1-4.

Единственный гол в пользу нижнекамцев забил Энтони Камара.

На встрече не смогли присутствовать несколько игроков из Нижнекамска. Матч из-за ОРВИ пропустили Сергей Купцов, Глеб Семенов и Булат Шафигуллин.

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке на Востоке.

30 ноября также «Нефтехимик» уступил «Амуру». Матч закончился со счетом 1:5 в пользу хоккейного клуба из Хабаровска.

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Елизавета Пуншева
СпортХоккей Татарстан

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