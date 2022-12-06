Три игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России

Фото: ХК «Ак Барс»

Нападающие казанского ХК «Ак Барс» Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Кирилл Семенов вошли в состав сборной России для участия в Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба клуба.

Турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. 17 декабря Россия встретится с Казахстаном, 18-го — со сборной Беларуси.

16 декабря пройдет первый в истории международный турнир среди национальных сборных команд по хоккею три на три. В нем сыграют страны-участницы Кубка Первого канала и сборная Китая.

Сегодня «Ак Барс» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астанинского клуба.

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Маргарита Головатенко