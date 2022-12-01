Спрос на новогоднюю Казань буксует из-за подорожания на 20—30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Туроператоры отмечают снижение спроса на новогоднюю Казань среди туристов в связи с подорожанием на 20—30% по сравнению с прошлым годом, сообщает Ассоциация туроператоров России.



Однако специалисты рассчитывают, что спрос на столицу Татарстана активируется в декабре — как в прошлом году, когда все вылеты были закрыты только за 10 дней до новогодних праздников.

В этом году объемы продаж туров по внутренним направлениям на новогодние праздники выросли на 20—30% по сравнению с 2021-м. Спрос увеличился почти по всем направлениям. Туроператоры связывают это со сложностями выезда за границу, ростом цен на путешествия в другие государства, а также с отменой антиковидных ограничений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средний чек тура по России на новогодние праздники начинается от 55 тысяч и достигает 60 тысяч рублей. Такая сумма рассчитана на двоих на четыре ночи без учета стоимости авиаперелета. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».



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Маргарита Головатенко