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Дмитрий Песков прокомментировал «провокационные сообщения» о «второй волне» мобилизации

12:58, 06.12.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Дмитрий Песков прокомментировал «провокационные сообщения» о «второй волне» мобилизации
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о «второй волне» мобилизации. Он посоветовал ориентироваться на официальные сообщения властей.

— Очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента, — цитируют Дмитрия Песков «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В конце ноября в интернете появилась информация о послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны». Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

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Айрат Назипов
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