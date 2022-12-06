Дмитрий Песков прокомментировал «провокационные сообщения» о «второй волне» мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о «второй волне» мобилизации. Он посоветовал ориентироваться на официальные сообщения властей.
— Очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента, — цитируют Дмитрия Песков «РИА Новости».
Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.
В конце ноября в интернете появилась информация о послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны». Дмитрий Песков эту информацию опроверг.
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