В Татарстане открыли три новых футбольных манежа

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Татарстане торжественно открыли три новых футбольных манежа — на Высокой Горе, в Буинске и Мензелинске. В церемониях участвовал президент республики Рустам Минниханов.



На Высокой Горе открылся крытый футбольный манеж «Эверест», а Буинске — «Максат», а в Мензелинске — «Мензеля». Размеры футбольного поля каждого из трех объектов — 20 на 40 м, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

— Мы все любим футбол, но в нашей климатической зоне в него можно играть только летом. В Татарстане есть программа, по которой в каждом муниципальном районе появится крытый футбольный манеж. В этом году мы построили 6 крытых манежей, столько же мы открыли раньше, на следующий год запланировано появление еще четыре таких объектов, — сказал Рустам Минниханов на открытии «Эвереста».

Напомним, в 2023 году в Татарстане намерены построить еще четыре футбольных манежа. Они появятся в Азнакаевском, Пестречинском, Актанышском и Апастовском районах.

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Айрат Назипов