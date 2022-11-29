В Казани временно остановили движение трамвая №8 из-за обрушения контактной сети

Фото: МУП "Метроэлектротранс" (архив)

В Казани временно остановили движение трамвая №8, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



На участке контактной сети трамвая по ул. Беломорской проводились ремонтные работы, стояли соответствующие знаки. Однако, проигнорировав их, грузовой автомобиль сторонней организации наехал на контактный провод, из-за чего опора контактной сети обрушилась.

Сейчас аварийные службы проводят все необходимые мероприятия для восстановления движения. Опору убрали с проезжей части, движению автомобильного транспорта ничего не препятствует. Восстановительные работы проводятся двумя аварийными бригадами на участке, прилегающем к полотну трамвайных путей.

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Маргарита Головатенко