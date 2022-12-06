Татарстанцы вновь выиграли во всероссийской акции «Вода России»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Второй год подряд татарстанцы стали победителями всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», которая проходит в рамках проекта «Экология». Об этом сообщается на сайте Минэкологии республики.

— По итогам года в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие более 455 тыс. человек, это почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Очищено около 14 тыс. километров береговых линий и собрано 34 тыс. куб. метров мусора, — отметили в ведомстве.

Всего за время акции жители России очистили 31 тысячу километров береговой полосы водных объектов. При этом объем мусора составил 148 кубических метров.



Так, в середине ноября в Мамадыше завершились работы по расчистке правого притока Вятки, начавшиеся еще в прошлом году. Благодаря им экологические условия проживания улучшились для 15 тысяч жителей районного центра.



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Елизавета Пуншева