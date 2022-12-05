Владимир Путин продлил запрет на сделки с активами недружественных иностранцев в ряде сфер

Президент России Владимир Путин продлил указ, согласно которому сделки с активами граждан недружественных стран в ряде отраслей возможны только по его спецразрешению, сообщает RT со ссылкой на портал правовой информации.



Срок действия указа продлен до 31 декабря 2023 года. Речь идет о финансовой и топливно-энергетической сферах.

5 августа глава государства подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

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Маргарита Головатенко