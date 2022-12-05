Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству благотворительных пожертвований в 2022 году

Татарстан вошел в десятку регионов по количеству благотворительных пожертвований в 2022 году, по этому показателю регион занял восьмое место, таковы данные исследования компании «Газпром-Медиа Холдинг», приуроченного ко Дню волонтера, празднуемого 5 декабря.



Тройку лидеров составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В десятку вошли Краснодарский край, Челябинская, Кемеровская и Волгоградская области, после Татарстана расположились Ростовская и Иркутская области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно данным октябрьского исследования, россияне стали больше тратить денег на благотворительность. Общий объем пожертвований за первые 9 месяцев 2022 года вырос на 42% относительно того же периода прошлого года. Чаще всего деньги отправлялись на поддержку тяжелобольных детей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко