К Новому году финансист Бабин спрогнозировал доллар по 65 рублей.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что ближе к Новому году курс доллара может составить 64-65 рублей. Об этом сообщает издание «Газета.Ru». Доллар в ходе торгов достиг 62,2 рубля, а евро 65,5 рублей.



— Скорее всего, доллар может повыситься к концу декабря в район 64–65 рублей. Если в этот момент пара EUR/USD на мировом рынке будет находиться около текущих значений 1,053, у нас евро достигнет 67–68 рублей. Декабрь исторически был зачастую одним из худших для рубля месяцев, — рассказал Бабин.



Фото: pxhere.com

По его словам, высокие траты госбюджета, свойственны к концу года. Они приводили к увеличению покупок валюты на внутреннем рынке, и ослаблению рубля, отметил он.



— Традиционное желание уйти на новогодние праздники в иностранной валюте может и в этот раз выступать одним из факторов ослабления рубля. Кроме того, нефтяные цены находятся недалеко от самых низких с начала года уровней, достигнутых недавно, снизились котировки и других сырьевых товаров, которые Россия продает за рубеж, — сказал Дмитрий Бабин.

Напомним, через год, в 2023 году, планируется, что расходы бюджета составят 25,1 трлн рублей, а доходы — 25,54 трлн рублей. В 2024 году планируется дефицитный бюджет — доходы ожидаются на уровне 25,83 трлн рублей, расходы — 26,14 трлн рублей. Кроме того, правительство планирует обсудить проект бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), проект бюджета Фонда соцстрахования, законопроект о гарантировании в следующем году МРОТ не ниже прожиточного минимума и другое.



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Диана Фатыхова