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Расходная часть бюджета России в 2022 году может составить 23,6 трлн рублей — это много или мало?

17:50, 21.09.2021
Расходная часть бюджета России в 2022 году может составить 23,6 трлн рублей — это много или мало?

В 2022 году доходы федерального бюджета составят 25 трлн рублей, а расходы — 23,6 трлн рублей, говорится в материалах к заседанию правительства, на котором Кабмин обсудит проект бюджета на период с 2022 по 2024 год.

Через год, в 2023 году, планируется, что расходы бюджета составят 25,1 трлн рублей, а доходы — 25,54 трлн рублей. В 2024 году планируется дефицитный бюджет — доходы ожидаются на уровне 25,83 трлн рублей, расходы — 26,14 трлн рублей.

Кроме того, правительство планирует обсудить проект бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), проект бюджета Фонда соцстрахования, законопроект о гарантировании в следующем году МРОТ не ниже прожиточного минимума и другое.

Фото: government.ru

Расходы федерального бюджета в 23,6 трлн рублей — это:

  • На 2 трлн меньше, чем расходная часть бюджета РФ в 2021 году: в прошлом году сообщалось, что она составит 21,52 трлн рублей.
  • $322 млрд на сегодняшний день.
  • В 18 раз меньше, чем расходная часть бюджета США на 2022 финансовый год — государственные расходы заложены в объеме $6 триллионов.
  • В 1,8 раза меньше, чем расходная часть бюджета ФРГ — Бундестаг утвердил ее на 2021 год в размере почти 500 млрд евро.
  • В 74 раза больше, чем расходная часть бюджета Татарстана в 2021 году — она составила 317 млрд рублей.
  • Примерно семь расходных частей бюджета Москвы в 2021 году — она оценивается в 3,1 трлн рублей.
  • В 71 раз больше, чем объем возможных инвестиций в Россию в этом году — этот показатель может составить 330 млрд рублей.
  • Почти шесть госбюджетов Украины на 2022 год — всего 1,465 трлн гривен.
Алексей Нечаев
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