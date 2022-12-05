Ассамблея народов Евразии хочет создать Евразийское ЮНЕСКО

Генеральный секретарь международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» Андрей Бельянинов предложил создать Евразийское ЮНЕСКО. Об этом он заявил на международном форуме к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в Казани, пишет «Интерфакс».



— Ассамблея народов Евразии предлагает в развитии деятельности ЮНЕСКО создать Евразийское ЮНЕСКО, которое бы в первую очередь провело инвентаризацию культурных ценностей, природных ценностей. А культурные ценности делятся на ценности материального и духовного порядка. Духовные ценности от нас уходят гораздо быстрее, чем материальные. И за это надо побороться, подумать и сделать так, чтобы это досталось нашим потомкам на языке оригинала. Для нас это очень важно, — сказал Бельянинов.

Фото: eurasia-assembly.org

Генсек выразил уверенность, что технологии будущего позволят восстановить утраченные ценности.



Напомним, международный форум ЮНЕСКО в Казани проходит с 5 по 8 декабря. На нем будут присутствовать десять стран на уровне министров. Сегодня форум открыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также о ЮНЕСКО высказался и первый президент Татарстана, Государственный Советник республики и посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев. Он отметил, что Татарстан, как и вся Россия, внесли огромный вклад в международное сотрудничество по выполнению положений конвенции.

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Айрат Назипов