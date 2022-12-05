В Нижегородской области после разрушения части жилого дома из-за хлопка возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после разрушения квартирных перегородок в жилом доме. Это произошло в результате хлопка, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, утром 5 декабря в квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома по проспекту Дзержинского в Заволжье произошел хлопок. Жильцов в пострадавших квартирах на момент инцидента не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). На месте работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего выясняются.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, в начале декабря в России произошел ряд аналогичных происшествий. Так, утром 5 декабря в жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате ЧП пострадал один человек. Еще 28 человек эвакуировали из дома.

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Айрат Назипов