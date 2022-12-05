Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая: главное
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел 27-ю регулярную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Об этом сообщает ТАСС.
«Реальное время» собрало главные заявления председателя российского правительства:
- Нынешние условия создают дополнительные возможности для открытия в России производств с участием китайских компаний.
- Примерно половина торгового оборота между Россией и Китаем уже ведется в национальных валютах.
- Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в данной сфере.
- Попытки некоторых западных стран навязать свои правила, используя нелегитимные способы давления, обречены на провал.
- Москва и Пекин выступают за формирование многополярной архитектуры, и они готовы совместно противостоять новым вызовам и растущему внешнему давлению.
Также в беседе Михаил Мишустин обратил внимание, что Россия и Китай придерживаются схожих подходов по многим проблемам современности.
В конце ноября президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем. В августе глава российского МИД Сергей Лавров также подчеркнул важность сотрудничества двух стран. Он назвал стратегическое партнерство Москвы и Пекина одной из опор движения за торжество права в международных отношениях.
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