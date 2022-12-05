Эксперты назвали востребованные профессии юриспруденции в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Юристы по-прежнему пользуются спросом на рынке труда. В Казани 68% вакансий в профессиональной сфере приходится на юристов. Особенно востребованы сотрудники, которые специализируются на узких отраслях: защита интеллектуальной собственности, экологическое, информационное, патентное и предпринимательское право. Об этом сообщает «Авито».

В 2022 году зарплата юристов выросла на 8% и составила 32500 рублей.

Работодатели также стали чаще искать сотрудников на поддерживающие функции. Так, в январе — ноябре 2022 года на «Авито Работе» на 38% увеличилось количество объявлений по России для делопроизводителей, секретарей — на 29%, офис-менеджеров — на 15%, переводчиков юридической документации — на 11%.

За этот же период в Казани чаще всего искали менеджеров по работе с клиентами и делопроизводителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Казани среднерыночная зарплата юриста составляет 60 тысяч рублей. Такая же сумма в Воронеже, Перми, Уфе и Челябинске.

Самая высокая среднерыночная зарплата юриста в Москве — 100 тысяч, Санкт-Петербурге — 80 тысяч рублей. Выше, чем в столице Татарстана, показатель также в Екатеринбурге (67 тысяч), Краснодаре, Красноярске и Новосибирске (65 тысяч), а также в Ростове-на-Дону (62 тысячи). Ниже она оказалась в Нижнем Новгороде (58 тысяч), Самаре и Омске (57 тысяч), Волгограде (55 тысяч).

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Айрат Назипов