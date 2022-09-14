Среднерыночная зарплата юриста в Казани составляет 60 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани среднерыночная зарплата юриста составляет 60 тысяч рублей. Такая же сумма в Воронеже, Перми, Уфе и Челябинске, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Самая высокая среднерыночная зарплата юриста в Москве — 100 тысяч, Санкт-Петербурге — 80 тысяч рублей. Выше, чем в столице Татарстана, показатель также в Екатеринбурге (67 тысяч), Краснодаре, Красноярске и Новосибирске (65 тысяч), а также в Ростове-на-Дону (62 тысячи). Ниже она оказалась в Нижнем Новгороде (58 тысяч), Самаре и Омске (57 тысяч), Волгограде (55 тысяч).

На зарплату от 35 до 40 тысяч рублей в Казани может претендовать кандидат с высшим юридическим образованием, знающий российское законодательство об административных правонарушениях, корпоративное, гражданское, трудовое, договорное, налоговое право, а также нормативные акты, регулирующие деятельность торговых компаний. Он должен быть уверенным пользователем справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также владеть хорошими переговорными навыками.

Фото: Максим Платонов

Самый высокий диапазон зарплаты — от 75 до 120 тысяч рублей — в Казани предлагают кандидату с как минимум трехлетним опытом работы юристом/юрисконсультом в ретейле. Желательно, чтобы он знал английский язык на разговорном или свободном уровне и нормы международного права. Важен также опыт сопровождения международных сделок и готовность к командировкам.

Согласно официальной статистике, в Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.



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Татьяна Демина