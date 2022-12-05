Задержан бывший глава правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Экс-руководитель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин был задержан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.



В ближайшее время Телегину изберут меру пресечения. С чем связано его задержание, пока неясно.

Отметим, что свою прежнюю должность Телегин покинул в августе. Его отставка была связана с состоянием его здоровья.

Вячеслав Телегин родился 4 июня 1969 года в Ленинске-Кузнецком. В 2009 году поступил на муниципальную службу. С 2010 — глава города Ленинска-Кузнецкого. С 2015 по 2018 год — глава Ленинск-Кузнецкого городского округа. В областном правительстве Телегин работал с 2018 года. Сначала занимал должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, затем был назначен первым заместителем губернатора — председателем правительства.

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Айрат Назипов