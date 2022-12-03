В Думу внесут законопроект о правилах расселения аварийных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца 2022 года в Госдуму внесут законопроект, который установит единые правила расселения аварийных домов. В частности, он введет требование на одновременное расслоение таких сооружений и установит сроки для этого. Об этом сообщается в telegram-канале «Дума.ТВ Brief».

— Сегодня участились вопиющие случаи во многих субъектах, в том числе в крупных и небедных городах, когда признанные аварийными дома расселяют неравномерно. Часть жителей переселяют в новые квартиры, а часть остается в полуразрушенных зданиях, — рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.

Напомним, 30 ноября президент России Владимир Путин вновь призвал выселять людей из трущоб. По его словам, с опережением идет выселение граждан из аварийного фонда.



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Артем Гафаров