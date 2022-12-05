Иммунолог заявил о постоянных мутациях коронавируса

Мутации коронавируса происходят постоянно. Людям с иммунодефицитом гораздо тяжелее перенести заболевание. Об этом пишет DailyMoscow со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

— Он меняется. У больных ВИЧ или СПИДом может быть более тяжелое течение, потому что у них снижен иммунитет, — отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что для изучения разницы перенесения нового штамма здоровыми людьми и пациентами с иммунодефицитом нужно время. Требуется около двух месяцев, чтобы понять, насколько опасно течение заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, пациентам с ВИЧ рекомендуется вакцинироваться от гриппа и коронавируса. Об этом заявил главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Подмосковья, кандидат медицинских наук Александр Пронин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева