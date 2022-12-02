Кандидат медицинских наук заявил о необходимости вакцинации от коронавируса для людей с ВИЧ

Пациентам с ВИЧ рекомендуется вакцинироваться от гриппа и коронавируса. Об этом заявил главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Подмосковья, кандидат медицинских наук Александр Пронин, сообщает DailyMoscow.

Он отметил, что люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска при заражении коронавирусом или гриппом. В таком случае вакцинация снижает риски тяжелого течения заболевания.



В Татарстане с начала года вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявили у 749 человек. На 1 ноября 2022 года в республике на диспансерном учете стоят 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из них 145 — дети. Еще 832 ВИЧ-инфицированных находятся в учреждениях УФСИН.

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Елизавета Пуншева