Эксперты по ВЭД расскажут бизнесу о работе с Китаем и странами Юго-Восточной Азии на бесплатном вебинаре
Ак Барс Банк приглашает на вебинар «Возможности работы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии и логистические решения» (18+). Мероприятие пройдет 7 декабря в 11 часов по мск.
На повестке следующие вопросы:
- возможности внешнеторговых морских линий;
- контейнерные поезда из России;
- импорт, экспорт, внутрироссийские перевозки и каботаж;
- новые сервисы транспортной компании FESCO для клиентов и их развитие;
- транспортные решения для транзитных грузов в/из Европы и Центральной Азии;
- расчеты с Китаем;
- акции по юаням в Ак Барс Банке.
Спикеры — эксперт «Феско рейл джет» Алексей Мишагин, эксперт ООО «Феско интегрированный транспорт» и директор по продажам ВЭД Ак Барс Банка Альбина Исмагилова.
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