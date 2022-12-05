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Эксперты по ВЭД расскажут бизнесу о работе с Китаем и странами Юго-Восточной Азии на бесплатном вебинаре

10:25, 05.12.2022

Ак Барс Банк приглашает на вебинар «Возможности работы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии и логистические решения» (18+). Мероприятие пройдет 7 декабря в 11 часов по мск.

На повестке следующие вопросы:

  • возможности внешнеторговых морских линий;
  • контейнерные поезда из России;
  • импорт, экспорт, внутрироссийские перевозки и каботаж;
  • новые сервисы транспортной компании FESCO для клиентов и их развитие;
  • транспортные решения для транзитных грузов в/из Европы и Центральной Азии;
  • расчеты с Китаем;
  • акции по юаням в Ак Барс Банке.

Спикеры — эксперт «Феско рейл джет» Алексей Мишагин, эксперт ООО «Феско интегрированный транспорт» и директор по продажам ВЭД Ак Барс Банка Альбина Исмагилова.

Зарегистрируйтесь по ссылке.

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