Минцифры России и ФАС будут контролировать рост тарифов на сотовую связь

Минцифры России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет контролировать рост тарифов на сотовую связь. Как сообщили в ведомстве, цены не будут расти выше уровня инфляции в стране.

В Минцифры напомнили, что услуги связи в России являются одними из наиболее дешевых в мире. Страна входит в тройку лидирующих государств по доступности мобильного интернета для населения.

Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве разъяснили и рекомендации об ограничении безлимитных тарифов. Например, из-за дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть трудности в сохранении темпа развития сети. Также у операторов накопилась критическая масса «архивных» тарифов, что обеспечивает высокую нагрузку.

Накануне сообщалось, что рекомендации об ограничении безлимитных тарифов получили «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы» и «Т2 Мобайл». Также предлагается сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов.

Диана Жиленкова