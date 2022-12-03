«Крылья Барса» выиграли домашний турнир по парабаскетболу

Фото: предоставлено организаторами

В спорткомплексе «Тулпар» состоялся турнир по стритболу на колясках 3Х3, посвященный декаде инвалидов. В соревнованиях принимали участие восемь команд, разделенных на две подгруппы по степени тяжести имеющихся травм у паралимпийцев. Соревнования проходят второй год, и становятся традиционными, по сравнению с прошлым годом среди участников добавился еще один город. В более тяжелой категории поражения здоровья заявилось пять команд, в более легкой — три, они представляли города Ижевск, Ульяновск, Набережные Челны и хозяева, казанцы из команды «Крылья Барса» — они и выиграли турнир.

Фото: предоставлено организаторами

Организаторы турнира поблагодарили генеральных спонсоров соревнований — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБИР Холдинг». Главный судья соревнований Сергей Чистов отметил, что усилиями генеральных спонсоров в Казани создан профессиональный клуб «Крылья барса», паралимпийцы получают зарплату, понимают, что не просто так ездят на тренировки каждый день, причем, есть ребята, которые приезжают на базу в спортклуб «Тулпар» с поселков Залесный, Юдино.

— Профессиональный подход побуждает профессионально относиться к своему делу. В конце октября мы играли в Алексине, Тульской области, где принимал участие в чемпионате России, история которого насчитывает три десятка лет. Заняли второе место, после признанного лидера в парабаскетболе, команды Санкт-Петербурга. Что символично, в конце нынешней недели «Крылья барса» будут приглашены на матч Лиги ВТБ между казанским УНИКСом и питерским «Зенитом», — отметил он.