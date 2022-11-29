УНИКС обыграл «Минск» с большой разницей в счете

Казанский УНИКС обыграл «Минск» с большой разницей в счете — матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» закончился счетом 102:53.

По итогам второй четверти казанские спортсмены вели +34 (54:20), а в третьей уже вышли вперед — +50 (74:24). За две минуты до конца встречи команда достигла отметки в 100 очков.

Самым результативным игроком в команде УНИКСа стал Дэрил Мэйкон — на его счету 26 очков.

В следующем матче УНИКС сыграет с ЦСКА, встреча состоится 4 декабря.

В минувшую пятницу в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась поражением хозяев со счетом 70:82 (9:29, 12:21, 18:18, 31:14).

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Маргарита Головатенко