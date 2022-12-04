В Казани цифровую кадровую платформу адаптируют почти за 30 миллионов рублей
В Казани цифровую кадровую платформу для нужд исполнительного комитета адаптируют почти за 30 миллионов рублей, выяснило «Реальное время».
Исполнитель обязуется автоматизировать сервисы в нескольких модулях. По завершении работ заказчик должен получить возможность сокращения количества систем, автоматизирующих бизнес-процессы.
Срок оказания услуг составляет 200 календарных дней с даты заключения контракта.
Напомним, в Татарстане планируют модернизировать единую архивную информационную систему республики. Работы затронут два модуля — «Удаленный читальный зал» и «Управление требованиями».
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