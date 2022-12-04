Новости технологий

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Казани цифровую кадровую платформу адаптируют почти за 30 миллионов рублей

16:25, 04.12.2022
В Казани цифровую кадровую платформу адаптируют почти за 30 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани цифровую кадровую платформу для нужд исполнительного комитета адаптируют почти за 30 миллионов рублей, выяснило «Реальное время».

Исполнитель обязуется автоматизировать сервисы в нескольких модулях. По завершении работ заказчик должен получить возможность сокращения количества систем, автоматизирующих бизнес-процессы.

Срок оказания услуг составляет 200 календарных дней с даты заключения контракта.

Напомним, в Татарстане планируют модернизировать единую архивную информационную систему республики. Работы затронут два модуля — «Удаленный читальный зал» и «Управление требованиями».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ТехнологииОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также