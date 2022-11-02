«Удаленный читальный зал» единой архивной информационной системы Татарстана модернизируют

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют модернизировать единую архивную информационную систему республики. Работы затронут два модуля — «Удаленный читальный зал» и «Управление требованиями», выяснило «Реальное время».

Потратить на модернизацию готовы 5,3 миллиона рублей. Профинансируют работы из республиканского бюджета.

Модернизация модуля «Удаленный читальный зал» предполагает разработку опции отображения пароля, вводимого пользователем, внедрение возможности удаленной записи в читальные залы в архивных учреждениях, а также изменение компоновки рабочей области личного кабинета и так далее. Также после проведенных работ пользователи смогут оформлять заказ на услугу «Изготовление бумажной копии» с указанием почтового адреса для доставки результата.

В модуле «Управление требованиями» после модернизации появится функция прикрепления документов, подтверждающих возможность предоставления доступа к материалам при формировании требования. Кроме того, доступ к делам будет автоматически закрываться после истечения срока использования и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Модернизацию должны завершить до 12 декабря этого года. Гарантии качества на выполненные работы предоставляются как минимум на 36 месяцев с даты подписания документа о приемке.

«Реальное время» также рассказывало, что Государственный комитет Татарстана по архивному делу запланировал модернизацию системы «Управление генеалогическими базами данных». На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить 5,5 млн рублей.



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Татьяна Демина