В Татарстане в ноябре подорожал «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошлый месяц подорожал так называемый борщевой набор. На конец ноября корзина из картофеля, свежей белокочанной капусты, репчатого лука, моркови и столовой свеклы (по 1 кг каждого продукта) стоила 120 рублей.

В начале ноября такой набор обошелся бы татарстанцу в 115,76 рубля, следует из данных официальной статистики. Таким образом, за месяц он подорожал на 3,7%.

Напомним, рост цен на продукты, входящие в «борщевой набор», зафиксировали в конце прошлого месяца. Заметнее всего с 21 по 28 ноября в Татарстане подорожала капуста — на 3,89%. Средняя цена на нее достигла 17,7 рубля за один килограмм.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Репчатый лук стал дороже на 2,5% (25,86 руб./кг), картофель — на 2,47% (25,48 руб./кг). На 1,98% за неделю подорожала морковь, до 24,76 рубля. Минимально выросла стоимость столовой свеклы — на 0,32%, до 26,2 руб./кг.

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Татьяна Демина