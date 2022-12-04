Бугульма потратит 2 миллиона рублей на подготовку к новогоднему празднику

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», Бугульма потратит 2 миллиона рублей на оформление и проведение новогоднего мероприятия. Профинансируют все из муниципального бюджета.

За 2 миллиона для жителей и гостей Бугульмы к Новому году организуют костюмированный интерактивный спектакль с хореографическими элементами, огромными декорациями и фотозоной. Планируется провести крио-шоу с двумя крио-пушками, а также конфетти-машинами.



На праздничной площадке будут работать как минимум пять новогодних героев. Продолжаться новогоднее мероприятие на площади Ленина будет не менее 40 минут. Там установят искусственную 17-метровую елку, украшенную гирляндами теплого белого свечения и верхушкой в виде розы ветров, а также бантами.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В преддверии 2022 года Бугульма на оформление и проведение праздника потратила также 2 миллиона рублей. В этом году власти подготовили задание, которое практически совпадает с прошлогодним. Однако в списке отсутствует салют. В прошлом году бугульминские власти заказали 5-минутный салют.

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Татьяна Демина