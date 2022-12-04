Татарстанец подозревается в покушении на убийство

47-летнего жителя Набережных Челнов обвинили в покушении на убийство. Следственными органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, подозреваемый находился с 48-летней сожительницей в квартире, где между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшую обломком оконной рамы и сломал ей ключицу. Доставленная в больницу женщина сообщила, что получила травму по собственной неосторожности. В результате сожители вернулись домой и продолжили распивать алкоголь. На следующий день женщина стала выгонять подозреваемого из дома, после чего он ударил ее ножом в шею.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе стало известно, что в Татарстане 59-летнего жителя Азнакаевского района подозревают в покушении на убийство двоюродного брата. Следственными органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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Илина Хакимова