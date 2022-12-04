В ДНР планируют принять новую конституцию республики до конца года

Фото: днронлайн.рф

Народный совет (парламент) ДНР планирует уже до конца текущего года принять новую конституцию республики, сообщил его председатель Владимир Бидёвка.

— Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации, — приводит ТАСС слова председателя.

Он также отметил, что подготовка проекта документа уже находится на завершающей стадии — сейчас идут финальные согласования.



ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России в начале октября. Договоры с главами четырех регионов подписали 30 сентября. Документы в течение нескольких следующих дней одобрил Конституционный суд России, они поступили в парламент, где были ратифицированы. Госдума и Совфед рассмотрели федеральные конституционные законы о принятии Россией четырех регионов. Позже документы утвердил президент.

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Илина Хакимова