Рустам Минниханов посетил «Ак Барс Арену»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил стадион «Ак Барс Арена», сообщает его пресс-служба. В ходе своего визита он также пообщался с посетителями детско-юношеского бассейна «Арена Swim».

Также Минниханов осмотрел пространство «КидСпейс» в Восточной трибуне стадиона. Пояснения в ходе визита давали министр спорта Татарстана Владимир Леонов и гендиректор АО «Ак Барс Арена» Радик Миннахметов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президенту Татарстана презентовали проект «Музей спорта», концепция которого много раз перерабатывалась за время существования стадиона — по его расположению и по формату. Сейчас ему дали место в Восточной трибуне, рядом с «КидСпейс». Предполагается, что музей будет востребован как у детей, так и у многочисленных посетителей стадиона, болельщиков.

Кроме того, Минниханов посетил открытый каток стадиона «Ак Барс Арена» и пообщался с детьми, играющими в хоккей. Миннахметов рассказал, что для посетителей открытого катка оборудованы раздевалки, буфет, фотозона. Он напомнил, что сегодня, 3 декабря, состоится открытие зимнего сезона на катке.

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Артем Гафаров